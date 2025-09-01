Cosenza, Rizzo Pinna rinnova e saluta: va all’Ascoli

StrettoWeb

“Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rizzo Pinna all’Ascoli. L’attaccante, classe 2000, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei marchigiani, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Rizzo Pinna saluta il rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 32 presenze e 2 gol, tra la scorsa stagione e quella attuale. Ad Andrea i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.

Così in una nota il Cosenza comunica rinnovo e cessione – in prestito – di Rizzo Pinna, che passa all’Ascoli. Non ci sono grandi novità alla voce rinforzi (si cerca un attaccante), in queste ultime ore di mercato (chiude alle ore 20), ma ce ne sono per quanto riguarda i movimenti in uscita. E’ un segnale tutt’altro che distensivo, a maggior ragione dopo la contestazione di ieri, con un “Marulla” deserto e la protesta fuori.