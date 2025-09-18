Cosenza, riapre l’uffico postale Polis di Santa Sofia D’Epiro

Poste italiane: da domani di nuovo operativo nella versione “polis” l’ufficio postale di Santa Sofia d’Epiro

poste Santa Sofia D'Epiro

L’ufficio postale di Santa Sofia d’Epiro riaprirà al pubblico domani, venerdì 19 settembre. La sede di via Roma è stata interessata dai lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis” ed è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale è abilitato anche al rinnovo e al rilascio dei passaporti

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

La sede di Santa Sofia D’Epiro è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,45.

Ultimi approfondimenti di Attualità