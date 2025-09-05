Cosenza, dal 6 al 13 settembre “Femminile”: una settimana di esposizioni, dibattiti ed eventi | INFO

Dall’estro di 4 donne molto diverse tra loro nasce l’esigenza di un racconto tutto al femminile. Diva Caputo, Sara De Cristofaro, Mimma Galtieri e Ornella Imbrogno espongono le loro opere mostrando il loro personalissimo punto di vista e la propria esperienza rispetto a ciò che significa essere donna. Oltre l’esposizione dei lavori delle artiste, sono previsti anche vari momenti di riflessione e di condivisione. Si parte il 6 alle ore 18.00 con l’inaugurazione accompagnata dal violino di Arianna Luci.

Giorno 8 si parlerà di questioni di genere con il dibattito “Al femminile: Gesti / Storie / Atti di Riappropriazione” dove interverranno Antonella Canonaco, Nadia Gambilongo, Greta Himmelspach e Paola Palermo. Il 10 è prevista una performance mimica con Giada Grandinetti ed infine il 12 ci sarà una sfilata di capi vintage organizzata da vintage _bitch _waves. Dal 6 al 13 settembre una settimana di arte, eventi, dibattiti e moda presso la suggestiva cornice del MaM nel centro storico di Cosenza.

La collettiva è a cura di Rosanna Caputo e Annamaria Lico, personaggi di rilievo nel panorama storico artistico ed etnoantropologico, mentre l’organizzazione è di Greta Himmelspach e Sara de Cristofaro. Un evento da non perdere!