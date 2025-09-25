Cosenza, ci risiamo: Fabio Lupo rescinde, non è più il DS. Avventura brevissima

La storia continua. Dirigenti annunciati, che dopo pochi mesi si dimettono. Non è la prima volta, a Cosenza, ma succede ancora. Fabio Lupo non è più il Direttore Sportivo del Cosenza. Ufficializzato a luglio, ha rescisso oggi. “Il Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Direttore Sportivo Fabio Lupo per la risoluzione consensuale del contratto, con effetto immediato. A Lupo i ringraziamenti per il lavoro svolto durante il periodo di collaborazione ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera” si legge in una nota ufficiale.

Rapporto mai decollato, quello tra il dirigente e la società, a maggior ragione dopo l’arrivo di Domenico Roma, collaborato del DS considerato sin da subito un doppione. I segnali erano noti da tempo, culminati con la presenza in tribuna a Caserta, tra i dirigenti della Casertana.