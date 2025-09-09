Cosenza-Catania, niente trasferta ai tifosi ospiti: arriva il divieto. E intanto DG e DS etneo parleranno ai tifosi

“In vista della gara Cosenza-Catania, in programma domenica 14 settembre alle ore 15.00 allo stadio “San Vito – Marulla” e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il Prefetto della Provincia di Cosenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, integrato dalla chiusura del Settore Ospiti”. E’ quanto si legge nel sito ufficiale del Catania. Niente trasferta ai residenti a Catania per il match di domenica a Cosenza. Ingresso vietato, non ci sarà il supporto e l’entusiasmo dei tifosi ospiti, in questo momento euforici per il grande avvio dei rossoblu nel torneo di Serie C.

Conferenza stampa di Zarbano e Pastore

Intanto, domani, mercoledì 10 settembre alle ore 12.00, in sala stampa, il direttore generale Alessandro Zarbano e il direttore sportivo Ivano Pastore incontreranno i giornalisti e analizzeranno i temi principali dell’attualità rossazzurra.