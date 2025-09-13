Cosenza-Catania, i convocati di Toscano: fuori in 3, out Caturano

Cosenza-Catania, 23 i calciatori convocati dal tecnico etneo Mimmo Toscano: l'elenco completo

Mimmo Toscano Catania

In vista della gara con il Cosenza, in programma domani alle ore 15.00 allo stadio “San Vito – Marulla” e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il tecnico del Catania Toscano ha convocato 23 calciatori.

Di seguito, gli atleti a disposizione:

  • 1 Klāvs Bethers
  • 3 Alessandro Celli
  • 4 Salvatore Aloi
  • 6 Andrea Allegretto
  • 7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
  • 10 Emmanuele Pio Cicerelli
  • 11 Matteo Stoppa
  • 12 Lorenzo Coco
  • 14 Francesco Di Tacchio
  • 15 Matteo Di Gennaro
  • 19 Alessandro Raimo
  • 20 Daniele Donnarumma
  • 21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
  •  23 Gabriel Antonio Lunetta
  •  24 Tiago Matías Casasola
  • 30 Andrea Corbari
  • 32 Francesco Forte
  • 41 Matias Francesco Giardina
  • 57 Andrea Dini
  • 68 Mario Ierardi
  • 73 Simone Pieraccini
  • 77 Manuel Martic
  • 99 Michele D’Ausilio

Squalificato: Quaini.
Indisponibili: Caturano, Rolfini.

