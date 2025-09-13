Cosenza-Catania, i convocati di Toscano: fuori in 3, out Caturano

In vista della gara con il Cosenza, in programma domani alle ore 15.00 allo stadio “San Vito – Marulla” e valevole per la quarta giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il tecnico del Catania Toscano ha convocato 23 calciatori.
Di seguito, gli atleti a disposizione:
- 1 Klāvs Bethers
- 3 Alessandro Celli
- 4 Salvatore Aloi
- 6 Andrea Allegretto
- 7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
- 10 Emmanuele Pio Cicerelli
- 11 Matteo Stoppa
- 12 Lorenzo Coco
- 14 Francesco Di Tacchio
- 15 Matteo Di Gennaro
- 19 Alessandro Raimo
- 20 Daniele Donnarumma
- 21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
- 23 Gabriel Antonio Lunetta
- 24 Tiago Matías Casasola
- 30 Andrea Corbari
- 32 Francesco Forte
- 41 Matias Francesco Giardina
- 57 Andrea Dini
- 68 Mario Ierardi
- 73 Simone Pieraccini
- 77 Manuel Martic
- 99 Michele D’Ausilio
Squalificato: Quaini.
Indisponibili: Caturano, Rolfini.