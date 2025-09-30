Corigliano-Rossano, la Madonna di Fatima sorvola la città a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza

Sabato 27 settembre 2025 in occasione del “Peregrinatio Mariae” della Madonna di Fatima a Corigliano–Rossano (CS), si è svolto un evento dal profondo significato spirituale. La sacra effigie è stata presa a bordo dell’elicottero AW139 della Sezione Aerea di Lamezia Terme, e trasferita dall’area portuale di Corigliano fino al Palazzetto dello Sport “Felice Calabrò” di Rossano. Il sorvolo aereo, nonostante la pioggia incessante, ha interessato il comprensorio di Corigliano-Rossano ed in particolare gli Ospedali “Guido Campagna” di Corigliano e “Nicola Giannettasio” di Rossano, impartendo una benedizione simbolica.

L’aeromobile, all’atterraggio, veniva accolto dalle autorità religiose intervenute, e dai militari del comparto A.T.P.I. del Gruppo Sibari e dalle pattuglie della Compagnia di Corigliano–Rossano, schierate, nell’occasione in rappresentanza del Corpo. Successivamente, i militari scortavano la sacra effigie lungo le strade cittadine fino la Chiesa di S. Paolo in Rossano, ove si teneva la celebrazione eucaristica.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia San Paolo e dai Servi del Cuore Immacolato di Maria, grazie anche alla partecipazione del Corpo, con le componenti territoriali e aeronavali, richiamava ingente affluenza e riscuoteva vivo entusiasmo da parte dei fedeli e di tutta la comunità locale. L’evento sottolinea l’attenzione della Guardia di Finanza verso la collettività nel supportare avvenimenti di rilevanza nazionale e locale, in un contesto territoriale di profonda devozione.