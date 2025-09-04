Coppa Italia Serie D, svelati gli accoppiamenti dei Trentaduesimi: l’avversario della Reggina

Con una nota ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti ha svelato gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia Serie D. Da nord a sud, 32 gare in programma. La Reggina, dopo aver superato ai rigori la Vibonese, se la dovrà vedere con il Sambiase, squadra rivelazione nella scorsa stagione.
Di seguito tutti gli accoppiamenti:
- Gara 1: Asti-Chisola
- Gara 2: Ligorna-Novaromentin
- Gara 3: Vado-Sestri Levante
- Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese
- Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi
- Gara 6: Correggese-Imolese
- Gara 7: Piacenza-Progresso
- Gara 8: Pavia-Sant’angelo
- Gara 9: Nuova Sondrio-Breno
- Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano
- Gara 11: Milan-Varesina
- Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo
- Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese
- Gara 14: Este-Vigasio
- Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano
- Gara 16: Luparense-Mestre
- Gara 17: Orvietana-Siena
- Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone
- Gara 19: Forsempronese-Ancona
- Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli
- Gara 21: Notaresco-Termoli
- Gara 22: Albalonga-L’Aquila
- Gara 23: Grosseto-Unipomezia
- Gara 24: Trastevere-Budoni
- Gara 25: Savoia-Paganese
- Gara 26: Città di Fasano-Gravina
- Gara 27: Martina-Sarnese
- Gara 28: Ferrandina-Francavilla
- Gara 29: Nocerina-Gelbison
- Gara 30: Sambiase-Reggina
- Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus
- Gara 32: Enna-Sancataldese