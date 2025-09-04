Coppa Italia Serie D, svelati gli accoppiamenti dei Trentaduesimi: l’avversario della Reggina

La Lega Nazionale Dilettanti ha svelato gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia Serie D

Reggina-Nissa pallone serie d
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Con una nota ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti ha svelato gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia Serie D. Da nord a sud, 32 gare in programma. La Reggina, dopo aver superato ai rigori la Vibonese, se la dovrà vedere con il Sambiase, squadra rivelazione nella scorsa stagione.

Di seguito tutti gli accoppiamenti:

  • Gara 1: Asti-Chisola
  • Gara 2: Ligorna-Novaromentin
  • Gara 3: Vado-Sestri Levante
  • Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese
  • Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi
  • Gara 6: Correggese-Imolese
  • Gara 7: Piacenza-Progresso
  • Gara 8: Pavia-Sant’angelo
  • Gara 9: Nuova Sondrio-Breno
  • Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano
  • Gara 11: Milan-Varesina
  • Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo
  • Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese
  • Gara 14: Este-Vigasio
  • Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano
  • Gara 16: Luparense-Mestre
  • Gara 17: Orvietana-Siena
  • Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone
  • Gara 19: Forsempronese-Ancona
  • Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli
  • Gara 21: Notaresco-Termoli
  • Gara 22: Albalonga-L’Aquila
  • Gara 23: Grosseto-Unipomezia
  • Gara 24: Trastevere-Budoni
  • Gara 25: Savoia-Paganese
  • Gara 26: Città di Fasano-Gravina
  • Gara 27: Martina-Sarnese
  • Gara 28: Ferrandina-Francavilla
  • Gara 29: Nocerina-Gelbison
  • Gara 30: Sambiase-Reggina
  • Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus
  • Gara 32: Enna-Sancataldese

