Coppa Italia Serie C, definito il calendario del Secondo Turno: date e orari, le avversarie di Trapani e Crotone

Sono state definite date, orari e partite del Secondo Turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Si scende in campo tra il 28 e il 30 ottobre. Il Turno si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, si passerà ai rigori.

Il calendario

Martedì 28 ottobre 2025

Gruppo A – Gara S3: Renate – Juventus Next Gen, ore 20:30

Renate – Juventus Next Gen, ore 20:30 Gruppo B – Gara S5: Forlì – Arzignano Valchiampo, ore 20:30

Forlì – Arzignano Valchiampo, ore 20:30 Gruppo B – Gara S6: Carpi – Union Brescia, ore 20:30

Carpi – Union Brescia, ore 20:30 Gruppo C – Gara S12: Ternana – Campobasso, ore 20:30

Ternana – Campobasso, ore 20:30 Gruppo D – Gara S16: Crotone – Foggia, ore 20:30

Mercoledì 29 ottobre 2025

Gruppo A – Gara S1: L.R. Vicenza – Pro Vercelli, ore 20:30

L.R. Vicenza – Pro Vercelli, ore 20:30 Gruppo A – Gara S2: Atalanta U23 – Alcione Milano, ore 18:30

Atalanta U23 – Alcione Milano, ore 18:30 Gruppo B – Gara S7: Rimini – Ravenna, ore 18:30

Rimini – Ravenna, ore 18:30 Gruppo B – Gara S8: Sambenedettese – Ascoli, ore 15:00 (*)

Sambenedettese – Ascoli, ore 15:00 Gruppo C – Gara S9: Arezzo – Torres, ore 18:30

Arezzo – Torres, ore 18:30 Gruppo C – Gara S10: Giugliano – Benevento, ore 20:30

Giugliano – Benevento, ore 20:30 Gruppo D – Gara S13: Sorrento – Trapani, ore 18:30

Sorrento – Trapani, ore 18:30 Gruppo D – Gara S14: Audace Cerignola – Casarano, ore 20:30

Audace Cerignola – Casarano, ore 20:30 Gruppo D – Gara S15: Monopoli – Potenza, ore 20:30

(*) Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in accordo con le società.

Giovedì 30 ottobre 2025