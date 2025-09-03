Coppa Italia, diffuse date e orari dei Sedicesimi: quando giocherà il Palermo

Con una nota ufficiale, la Lega Serie A ha reso note date e orari dei Sedicesimi di Coppa Italia, in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre. Tutte le partite saranno visibili in chiaro su Mediaset e anticipano l’ingresso – dal turno successivo – delle big del massimo campionato. Diverse “superstiti” sono presenti ancora dalla Serie B, tra queste il Palermo, che giocherà a Udine martedì 23 settembre alle ore 18.30 (diretta Italia Uno).
Date e orari Sedicesimi di Coppa Italia
Ecco il programma completo:
- Martedì 23 settembre, ore 17: Cagliari-Frosinone (Canale 20)
- Martedì 23 settembre, ore 18.30: Udinese-Palermo (Italia 1)
- Martedì 23 settembre, ore 21: Milan-Lecce (Italia 1)
- Mercoledì 24 settembre, ore 17: Parma-Spezia (Canale 20)
- Mercoledì 24 settembre, ore 18.30: Verona-Venezia (Italia 1)
- Mercoledì 24 settembre, ore 21: Como-Sassuolo (Italia 1)
- Giovedì 25 settembre, ore 18.30: Genoa-Empoli (Italia 1)
- Giovedì 25 settembre, ore 21: Torino-Pisa (Italia 1)