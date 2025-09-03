Coppa Italia, diffuse date e orari dei Sedicesimi: quando giocherà il Palermo

StrettoWeb

Con una nota ufficiale, la Lega Serie A ha reso note date e orari dei Sedicesimi di Coppa Italia, in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre. Tutte le partite saranno visibili in chiaro su Mediaset e anticipano l’ingresso – dal turno successivo – delle big del massimo campionato. Diverse “superstiti” sono presenti ancora dalla Serie B, tra queste il Palermo, che giocherà a Udine martedì 23 settembre alle ore 18.30 (diretta Italia Uno).

Date e orari Sedicesimi di Coppa Italia

Ecco il programma completo: