Conte nelle Marche: “Ricci indagato? Un avviso di garanzia non è una condanna”

“In questo momento la Procura ha esibito nulla che possa pensare a un coinvolgimento di ricci nell’ipotesi accusatoria“. A Fano Giuseppe Conte, leader M5S, ha risposto a una domanda sull’inchiesta che coinvolge a Pesaro, qualità di ex sindaco, Matteo Ricci, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche del centrosinistra, per presunte irregolarità in affidamenti del Comune per opere e interventi in città.

“Per il momento non è qualcosa di nuovo, perché da sempre io ho detto che un avviso di garanzia è un avviso di garanzia, non una condanna. Quindi diciamo che – ha aggiunto – fermo restando che i procedenti penali hanno il loro corso, anche per quanto riguarda la responsabilità politica non ci siamo sentiti muovere alcunché nei confronti di Ricci. Quindi per noi non è cambiato nulla e andiamo dritti avanti con grande fiducia – ha concluso Conte – per poter avere un risultato positivo e un riconoscimento da parte dei cittadini marchigiani”.