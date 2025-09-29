Consiglio comunale, continua il caos in aula sulla Messina Social City

Si è tenuto oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 18.30, a Palazzo Zanca a Messina, il Consiglio comunale, presieduto dal Presidente Sebastiano Pergolizzi, in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa, iniziata mercoledì 24 settembre. Si è discusso del seguente ordine del giorno: approvazione dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City. Alla massima assise cittadina hanno partecipato 26 consiglieri comunali su 32.

Sono emersi 11 emendamenti, ma si è passati a votazione solo in tre (tutti approvati). Vari i sub-emendamenti richiesti dai consiglieri, che hanno portato grande trambusto in aula, che si è svuotata rapidamente dopo diverse sospensioni. Alle 21:18, i consiglieri presenti erano 11 su 32. Il numero non era sufficiente per garantire l’avvio del consiglio, per tale ragione il Presidente Pergolizzi ha aggiornato la sessione di un’ora. Alle 22:15 si scoprirà se il consiglio comunale potrà proseguire o se sarà rinviato nuovamente.