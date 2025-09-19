Confcooperative Calabria avvia il confronto con i candidati alle elezioni regionali

In vista delle prossime elezioni regionali, Confcooperative Calabria promuove il ciclo di incontri “Caffè della Cooperazione”, che si terranno i venerdì mattina del 26 settembre e del 3 ottobre presso la sede regionale di Confcooperative Calabria a Rende, in via Don Minzoni 147/B. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle candidate e ai candidati un’occasione di dialogo diretto con il mondo cooperativo calabrese e con gli stakeholder istituzionali, economici e sociali del territorio. Un momento informale, ma al tempo stesso qualificato, in cui condividere idee, proposte e visioni per lo sviluppo della Calabria.

Ogni incontro, della durata di circa un’ora, si svolgerà garantendo pari condizioni e spazio a tutti i candidati presenti. A ciascuno sarà chiesto di illustrare le proprie priorità e di confrontarsi con le sollecitazioni provenienti dalle cooperative e dagli attori locali. I temi al centro del dibattito riguarderanno ambiti cruciali per il futuro della regione: servizi sociali, welfare, scuola, agricoltura, filiere e prodotti di qualità, politiche per i territori e le aree interne.

Confcooperative Calabria invita “tutti i cooperatori e le cooperatrici a partecipare attivamente a questo momento di confronto e condivisione. Gli incontri rappresentano anche un’occasione preziosa per la stampa, interessata a seguire da vicino il dibattito tra il mondo della cooperazione e i candidati alle regionali, in un passaggio decisivo per la definizione delle politiche di sviluppo del territorio”.