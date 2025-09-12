Comune di Messina: da martedì 16 settembre lo Stato Civile sarà digitale con l’ANSC

Dalla prossima settimana gli atti di Stato Civile saranno gestiti tramite l'Archivio Nazionale dello Stato Civile, il nuovo sistema digitale nazionale che sostituirà i registri cartacei

messina Archivio Nazionale dello Stato Civile

Il Comune di Messina informa che da martedì 16 settembre 2025 gli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, cittadinanza e morte) saranno gestiti tramite l’ANSC – Archivio Nazionale dello Stato Civile, il nuovo sistema digitale nazionale che sostituirà i registri cartacei. Cosa cambia per i cittadini! Da questa data, tutti gli atti verranno redatti e conservati in formato digitale, con lo stesso valore legale di quelli cartacei. Per sottoscrivere dichiarazioni o atti (come ad esempio una nascita, un riconoscimento, un matrimonio o una pratica di cittadinanza) sarà necessario recarsi allo sportello con SPID o CIE, così da garantire l’identificazione digitale e la firma dell’atto.

I vantaggi

Niente più registri cartacei: gli atti saranno più sicuri e facili da gestire;
Procedure più rapide e meno burocrazia; Un sistema unico e valido in tutta Italia, con regole uguali per tutti.

Il Sindaco Federico Basile ha dichiarato che: “Dal 16 settembre cambia il modo in cui gestiamo gli atti di Stato Civile. È un passo avanti importante, che guarda al futuro della città e al rapporto tra Comune e cittadini”. L’Assessore alla Digitalizzazione, Roberto Cicala, ha evidenziato che “Con l’ANSC portiamo lo Stato Civile di Messina nell’era digitale. È un cambiamento che semplifica il lavoro degli uffici e rende i servizi più chiari e accessibili per tutti“. Si rappresenta che, stante la procedura innovativa e complessa, nelle prime settimane, potrebbero verificarsi problematiche non dipendenti dalla volontà dell’Ente, ma gli operatori dello Stato Civile saranno a disposizione per la pronta risoluzione di ogni eventuale problematica.

