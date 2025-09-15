Cittanova, tutto pronto per la prima giornata nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti

Sabato 20 settembre 2025, alle ore 9:30, presso il Teatro comunale “R. Gentile” di Cittanova, si celebrerà per la prima volta in Italia la Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti, istituita con la Legge n. 6 del 13 gennaio 2025. La ricorrenza intende onorare, a oltre ottant’anni di distanza, il sacrificio dei circa 650.000 soldati italiani deportati nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943. In Calabria furono circa 15.000 gli internati, un numero imponente che coinvolse decine di migliaia di famiglie, lasciando una ferita profonda nella memoria collettiva.

Coordina i lavori: Antonino Raso, giornalista. Interverranno:

il Viceprefetto vicario di Reggio Calabria, Gaetano Tufariello, in rappresentanza del Prefetto Clara Vaccaro;

il Sindaco di Cittanova, Domenico Antico;

l’Assessore alla Cultura, Rita Morano;

il Vicepresidente dell’ANEI Metropolitana di Reggio Calabria, Mario Lucia;

la Presidente dell’Associazione Radici, Domenica Sorrenti;

il Presidente dell’ANEI Metropolitana di Reggio Calabria, Nicola Marazzita;

la Dirigente scolastica del Polo Liceale di Cittanova, Clelia Bruzzì.

Sono inoltre previsti gli interventi della prof.ssa Angela Palma Scionti e la testimonianza della dott.ssa Nicoletta Anastasia Deni, nipote di un internato militare italiano di Cittanova. Il programma prevede la proiezione del docufilm “Tutti i nostri NO”, prodotto da Superfly Lab per ANEI – Museo Nazionale dell’Internamento, con il sostegno dell’Ambasciata Tedesca di Roma (Fondo italo-tedesco per il futuro); letture a cura degli studenti, testimonianze dei familiari e la presentazione delle opere partecipanti al concorso di idee per la realizzazione di una Stele in memoria degli IMI nella villa comunale di Cittanova.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming da Radio Eco Sud, per permettere una più ampia partecipazione anche a distanza. “Ricordare gli Internati Militari Italiani significa raccogliere la loro testimonianza di pace e di ripudio della guerra. In un tempo in cui i venti di conflitto tornano a soffiare, il loro coraggio e la loro dignità ci indicano la strada da seguire: difendere la libertà, custodire la memoria e dire sempre NO alla violenza”. Così Nicola Marazzita, Presidente ANEI Sez. metropolitana di Reggio Calabria.