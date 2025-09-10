Cittanova, Nino Cento (AP): “pare che il Sindaco sia un ladro di suolo pubblico. Spero che il Consiglio voti per il ripristino della legalità”

Ieri pomeriggio, a Cittanova, si è svolta una conferenza stampa convocata dal Coordinatore cittadino di Alternativa Popolare, Nino Cento, alla quale ha partecipato anche Massimo Ripepi, Coordinatore Regionale del partito. Una presenza fortemente simbolica, per ribadire che Alternativa Popolare è al fianco dei cittadini e degli amministratori che denunciano fatti gravi e potenzialmente lesivi dell’interesse pubblico. La conferenza stampa si è tenuta davanti al Municipio, poco prima dell’inizio del Consiglio Comunale convocato per discutere un punto delicatissimo: la presunta incompatibilità del Sindaco di Cittanova, Avv. Domenico Antico. Secondo quanto riferito da Cento e dai documenti già trasmessi alla Procura, il primo cittadino sarebbe “protagonista di una vicenda che presenta contorni tutt’altro che chiari: sembrerebbe infatti che una porzione di suolo pubblico – oltre 5 metri quadrati – risulti inglobata nella sua proprietà privata. Si parla di un’area di 5,66 metri quadrati, stando all’ultima perizia effettuata, che il Sindaco avrebbe occupato in maniera non autorizzata”.

Secondo quanto denunciato, si “tratterebbe inoltre di un abuso edilizio accertato già nel 2020, per il quale sarebbe stata emessa un’ordinanza di demolizione mai eseguita e una sanzione da circa 20.000 euro mai riscossa. Elementi che aggraverebbero ulteriormente la posizione del Sindaco, anche alla luce di presunti tentativi recenti di “sanare” la situazione attraverso l’acquisto del suolo occupato o, addirittura, la richiesta di ottenere un comodato d’uso da parte del Comune stesso. Una proposta che, se confermata, apparirebbe inopportuna e inaccettabile, soprattutto perché avanzata da un amministratore ancora in carica”.

Come riportato da Nino Cento, “la questione sarebbe già emersa in un precedente Consiglio Comunale, sospeso per consentire una perizia tecnica da parte di un professionista indicato dall’Ufficio Tecnico. Oggi, alla luce della nuova relazione peritale che confermerebbe l’occupazione di suolo pubblico, il Consiglio comunale è stato nuovamente chiamato ad esprimersi sull’incompatibilità del Sindaco. Particolarmente significativo il fatto che due consiglieri della maggioranza – entrambi di Fratelli d’Italia – abbiano deciso di passare all’opposizione, proprio a seguito delle presunte irregolarità e di una gestione che definiscono inaccettabile”.

L’intervento di Ripepi

Massimo Ripepi ha voluto essere presente per sostenere pubblicamente questa battaglia di trasparenza e legalità: ⁠”sono qui per affiancare un uomo coraggioso come Nino Cento, che ha dimostrato negli anni la forza di sfidare anche i poteri più forti, come la ‘ndrangheta. Oggi si trova a dover lottare contro un sistema istituzionale che, se confermato quanto denunciato, avrebbe agito con modalità gravi e lesive della fiducia pubblica. Alternativa Popolare è al fianco di chi denuncia comportamenti opachi che molti preferiscono ignorare. Seguiremo da vicino l’evoluzione di questa vicenda e ci auguriamo che il Consiglio Comunale oggi abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, votando in trasparenza e legalità”.

Cento ha sottolineato con forza “l’esigenza di rompere il silenzio che da troppo tempo avvolge questa storia, chiedendo massima attenzione da parte dei media, degli organi di controllo e della cittadinanza. Siamo in presenza di fatti che, se confermati, avrebbero del clamoroso. A Cittanova sembra non valere più alcuna regola. Ma non resteremo in silenzio: chi ha sbagliato, deve pagare. Chi è incompatibile, non può rappresentare le istituzioni”. Durante il Consiglio Comunale in programma questa sera – al quale Ripepi e Cento assisteranno personalmente – si discuterà l’incompatibilità del Sindaco. Se confermata, si tratterebbe di un passaggio politico di enorme rilevanza per la vita amministrativa di Cittanova. Alternativa Popolare vigilerà “attentamente sull’esito del voto e continuerà a sostenere le battaglie di chi, come Cento, ha scelto la strada più difficile ma più giusta: quella della legalità, della giustizia e del rispetto delle istituzioni“.