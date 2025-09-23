Cittanova, domani la presentazione della nuova Stagione Teatrale

Organizzata dall’’Associazione Culturale Kalomena, Mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 16.00, presso il Foyer del Teatro Gentile, si svolgerà la Conferenza Stampa di Presentazione della XXII Stagione Teatrale di Cittanova. Interverranno: il Presidente dell’Associazione Culturale Kalomena, Dott. Girolamo Demaria, il Sindaco del Comune di Cittanova, Avv. Domenico Antico, il Presidente della BCC-Banca della Calabria Ulteriore, Dott. Gregorio Ferrari. L’Associazione Kalomena si prepara a fare brillare Cittanova sotto i riflettori della XXII Stagione Teatrale 2025/2026!

Durante la Conferenza Stampa verrà presentata l’attività della XXII Edizione della Stagione Teatrale a partire da novembre 2025. Spettacoli, appuntamenti, degustazioni e molto altro: il Teatro della Città di Cittanova si presenta al pubblico per questo nuovo inizio, ed ospiterà cinque mesi di eventi nazionali e internazionali.

Un viaggio straordinario tra le quinte dell’arte scenica, con una programmazione che spazia tra generi differenti, nel cuore culturale della città, il suo teatro, dove ogni rappresentazione è un’esperienza unica, un incontro tra emozioni e talento, con artisti e compagnie di altissimo livello e un cartellone vario, con una contaminazione tra generi, linguaggi e sensibilità, all’insegna del divertimento intelligente, della riflessione e dell’impegno civile.