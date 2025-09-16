Circolo Velico di Reggio Calabria, Enzo Cirillo argento nel 4X Master 43-54 a Barletta

Lo scorso weekend, sul lungomare “Pietro Mennea” di Barletta in Puglia, si è svolto il Campionato Italiano di Beach Sprint, ovvero la disciplina del canottaggio costiero praticato su imbarcazioni performanti in grado di navigare anche con condizioni di mare mosso.

Alla manifestazione dove hanno partecipato ben oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia, il Circolo Velico di Reggio Calabria – sez. canottaggio, con il suo atleta Enzo Cirillo ha conquistato insieme ai compagni di barca del Club Rowing Peloro di Messina una prestigiosissima medaglia d’argento nella disciplina 4X Master 43-54.

Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni nella giornata di venerdì con il terzo miglior tempo di giornata, l’equipaggio con a capovoga l’atleta in forza al sodalizio reggino ha dominato i quarti di finale accedendo cosi alla semifinale del sabato, dove con un cospicuo vantaggio nei confronti dell’equipaggio napoletano, si è conquistato la finale per il primo e secondo posto. La finale al cardiopalma dove le due imbarcazioni si sono date battaglia colpo su colpo ha visto primeggiare l’armo del Circolo Canottieri Barion di soli 15 secondi e Cirillo con i suoi compagni si sono dovuti “accontentare” del secondo gradino del podio.

“La brutta prestazione dell’anno scorso ai Campionati di Pescara mi aveva lasciato l’amaro in bocca, ci siamo rimboccati le maniche e allenamento su allenamento abbiamo cercato di lavorare al meglio per cercare di migliorarci. Arrivare sul podio ad un Campionato Italiano, contro atleti dall’alto spessore tecnico è una grande soddisfazione, c’è rammarico ovviamente per non aver raggiunto l’oro ma questo ci servirà come stimolo per le prossime competizioni”.

Il Circolo Velico ricorda che chiunque volesse partecipare alla disciplina del “Coastal Rowing” può mettersi in contatto con info@circolovelicoreggio.it o telefonare al 3295342816.