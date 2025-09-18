Cinquefrondi, accolti i nuovo volontari del servizio civile

Oggi, presso il Comune di Cinquefrondi, si è tenuto un momento denso di significato e carico di emozione: l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “Città dei Mestieri e delle Professioni” hanno voluto salutare i volontari del Servizio Civile Universale che concludono il loro anno di impegno al servizio della comunità, e dare un caloroso benvenuto ai nuovi volontari dei progetti 2024-2025, per i quali Cinquefrondi è ente capofila. Un’autentica staffetta di cittadinanza attiva, dove passione, responsabilità e sorriso hanno rappresentato il filo conduttore di dodici mesi intensi. I volontari uscenti sono stati protagonisti di un percorso di crescita collettiva e personale, e ora lasciano il testimone a nuove energie pronte a mettersi in gioco.

Le parole di Marazzita

Durante l’incontro, il Presidente dell’Associazione, Prof. Enzo Marazzita, rappresentante dei valori di pace, libertà, democrazia, confronto, rispetto ha voluto portare una testimonianza di solidarietà e vicinanza al Sindaco Michele Conia, recentemente vittima di un grave atto intimidatorio. Parole forti e chiare sono risuonate nella sala: “l’atto intimidatorio rientra nella tipologia cara alla cultura mafiosa, che cerca di affermarsi attraverso la paura e la ritorsione; che cerca di imporre il silenzio come strumento di controllo sociale. Affonda le radici in una arcaica mentalità di sopraffazione e violenza, in aperto contrasto con i principi democratici e con la convivenza civile che noi vogliamo coltivare e affermare. Valori antitetici. Culture antitetiche. Valori che non ci appartengono e non appartengono al paese e al territorio. Colpire un amministratore significa colpire l’intera comunità che egli rappresenta. A lui tutta la nostra solidarietà e vicinanza”.

Le parole di Conia

Il Sindaco Michele Conia, visibilmente toccato, ha ringraziato il Presidente e i membri dell’Associazione per il loro lavoro e i volontari uscenti, lodando la loro motivazione, partecipazione e sorriso, e ha espresso l’auspicio che anche i nuovi volontari possano incarnare i valori fondamentali del Servizio Civile: pace, democrazia, legalità, solidarietà e rispetto per le differenze. “Il Servizio Civile è un impegno che va oltre l’individuo: è un atto di responsabilità verso la comunità, un segno tangibile di democrazia, legalità e solidarietà. Ogni giovane che sceglie di mettersi al servizio dello Stato è un seme di speranza e cambiamento, che contribuisce a costruire un futuro più giusto e coeso”, rimarca Conia.

Durante l’incontro, i tutor Iolanda Talotta e Vincenzo Zurzolo hanno presentato i nuovi progetti attivati per l’annualità 2024-2025, affiancati da Giuseppe Ienco, Benedetta Pugliese, e Marta Tutino. I giovani coinvolti rappresentano un modello virtuoso di cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare il loro ruolo attivo nella comunità e promuovere una crescita personale, professionale, civica e sociale per le nuove generazioni. Cinquefrondi si conferma così ancora una volta casa e laboratorio di partecipazione, aperta ai giovani che scelgono di servire lo Stato attraverso l’impegno civile.