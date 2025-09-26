Chi voterebbero oggi gli italiani? Le intenzioni di voto in vista delle regionali nelle Marche, Calabria e Toscana

A pochi giorni dalle elezioni regionali nelle Marche (28 e 29 settembre), in Valle d’Aosta (28 settembre), in Calabria (5 e 6 ottobre), in Toscana (12 e 13 ottobre), secondo l’ultimo sondaggio politico realizzato da Lab21 per Affari Italiani, con dati aggiornati al 20 settembre, vedono Fratelli d’Italia invariato al 30%1, mentre il Partito Democratico si attesta al 20,1%. Il Movimento 5 Stelle sarebbe al 12,6%.

La Lega al 9%, mentre Forza Italia è stabile all’8,7%. Alleanza Verdi – Sinistra sarebbe al 5,6%. Gli altri partiti: Azione al 3,5%, Italia Viva al 2,9%, +Europa all’2,3%, Noi Moderati all’0,5%, Sud chiama Nord di Cateno De Luca all’1,5%.