CGIL Reggio Calabria al fianco di Global Sumud Flotilla

“La CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana aderisce e sostiene con convinzione l’iniziativa promossa dalla Global Sumud Flotilla, mobilitazione umanitaria e non violenta che vuole rompere l’embargo e l’isolamento della popolazione palestinese di Gaza, assediata ed affamata. Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 18.00, presso la scalinata del Teatro Cilea, vivremo insieme un importante momento pubblico di confronto, testimonianza e sensibilizzazione“. È quanto dichiarato dal Segretario Generale CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana, Gregorio Pititto.

“In questi mesi, il popolo palestinese continua a subire una delle più gravi negazioni del diritto internazionale e umanitario: l’assedio di Gaza, lo sfollamento forzato, la fame usata come arma di guerra, la distruzione di ospedali, scuole e infrastrutture civili. È un vero e proprio punto di non ritorno che non possiamo accettare in silenzio. Per questo la CGIL richiama con forza le istituzioni, i governi, in particolare quello italiano, a schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale, interrompendo la consegna di armi, sostenendo il cessate il fuoco, garantendo l’ingresso illimitato di aiuti umanitari e il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Rivolgiamo un appello accorato a tutte le associazioni del territorio, alle realtà sociali e sindacali, alle cittadine e ai cittadini, ma anche alle istituzioni locali, ai Comuni, agli enti e a tutte le forze democratiche: partecipate numerosi, fate sentire la vostra voce e la vostra presenza. Solo con l’impegno collettivo e la mobilitazione possiamo dare forza a chi lotta ogni giorno per la dignità, la libertà e la giustizia“, conclude Pititto.