Cesa a Reggio Calabria: “dimissioni di Occhiuto? Scelta eroica” | FOTO e INTERVISTE

Lorenzo Cesa a Reggio: "dimissioni di Occhiuto? Scelta eroica. Non può essere la magistratura a decidere le sorti della Calabria"

Presso la segreteria politica di Riccardo OcchipintiReggio Calabria, si è svolto un incontro promosso dall’Unione di Centro (Udc) con amministratori e delegati del territorio, in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. L’On. Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Udc, ha affermato: “vogliamo portare in consiglio regionale la difesa dei valori dello scudocrociato. Dimissioni di Occhiuto? Scelta eroica, è stato assolutamente corretto ciò che ha fatto. Non può essere la magistratura a decidere le sorti della Calabria. Se mettessimo insieme le forze di centro saremmo il primo partito in Italia“, puntualizza Cesa.

Il Sen. Antonio De Poli, segretario nazionale Udc, ha rimarcato: “saremo fondamentali per la vittoria del centrodestra e di Roberto Occhiuto. Faremo minimo due consiglieri regionali e Occhipinti è un candidato di punta”, spiega De Poli.

