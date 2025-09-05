Caulonia, atti vandalici al parco giochi. E’ bufera: “sdegno e profonda preoccupazione”

Vergognosi atti vandalici si sono verificati presso il parco giochi di Caulonia Marina. A condannarli, in una nota, l’Amministrazione Comunale, che esprime “sdegno e profonda preoccupazione per gli atti vandalici verificatisi nelle ultime ore presso il parco giochi sito in Caulonia Marina. È stata divelta la delimitazione dell’area realizzata di recente e alcune attrezzature ludiche sono state danneggiate e con conseguente rischio per l’incolumità dei bambini e disagio per le famiglie che quotidianamente frequentano l’area. Tali gesti, oltre ad arrecare un danno al patrimonio pubblico, rappresentano un grave atto di inciviltà che colpisce l’intera comunità”.

L’Amministrazione “condanna fermamente ogni forma di vandalismo e comunica che sono in corso accertamenti per individuare i responsabili, anche attraverso l’ausilio delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Nei prossimi giorni si provvederà al ripristino delle strutture danneggiate, al fine di restituire quanto prima il parco giochi alla piena fruibilità da parte dei cittadini. Invitiamo tutta la cittadinanza a collaborare nella tutela dei beni comuni, segnalando eventuali comportamenti sospetti e ricordando che il rispetto degli spazi pubblici è segno di civiltà e responsabilità collettiva”.