Cateno De Luca esalta Occhiuto a Reggio: “lo sostengo perchè sta cambiando la Calabria e ha tutta la mia stima” | FOTO

Si è svolta questa mattina a Reggio Calabria la conferenza stampa del movimento “Sud chiama Nord“, dal titolo “Le ragioni di una scelta“. L’incontro si è tenuto alla presenza del sindaco di Taormina e Capo Gruppo del movimento, Cateno De Luca, e del candidato alla Regione Calabria, Roberto Occhiuto in previsione delle prossime elezioni regionali che si terranno il 5 e il 6 ottobre.

Elezioni in Calabria, De Luca: “con Occhiuto alleanza strategica”

“Il nostro sostegno a Roberto Occhiuto nasce dalla stima per un uomo del fare, capace di determinare un cambiamento in una terra difficile, spesso usata come bancomat della politica. E’ una scelta che va oltre le sfumature politiche, perché parliamo di un amministratore che ha deciso di restare sul territorio, assumendosi rischi e responsabilità”. Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, presentando la lista del suo movimento a sostegno della candidatura di Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre.

Occhiuto: “da Conte e Pd macerie nella sanità”

“La sanità calabrese era stata lasciata in macerie dai commissari nominati dal governo Conte e dal Pd: da Cotticelli che si perse il piano Covid, a Zuccatelli che sosteneva che il virus si trasmettesse solo dopo quindici minuti di baci con la lingua, fino a Longo, una brava persona ma senza competenze sanitarie. Io in questi quattro anni ho lavorato per ricostruire e oggi abbiamo creato le condizioni per l’uscita dal commissariamento, che avverrà già dalle prossime settimane”. Lo ha detto l’ex presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante la presentazione della lista di Sud chiama Nord a sostegno della sua candidatura alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre. Occhiuto ha definito l’alleanza con Sud chiama Nord “strategica non solo per il Sud ma per tutto il centrodestra nazionale, perché valorizza amministratori e sindaci capaci e dimostra che anche nel Mezzogiorno ci sono eccellenze nella gestione della cosa pubblica“. “In Sicilia – ha aggiunto – Sud chiama Nord è molto più radicato, con una storia consolidata. Credo che anche in Calabria questa esperienza possa diventare un punto di forza per il futuro del centrodestra“.