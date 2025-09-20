Catanzaro: un altro pareggio, ma è una squadra che non muore mai. 2-2 in casa della Reggiana con un eurogol di Cissé

Quattro su quattro. Un altro pareggio. Il Catanzaro non si schioda dal segno “X”. Anche in casa della Reggiana finisce così, 2-2, al termine di una partita spettacolare e ricca di emozioni. I giallorossi passano, poi si fanno rimontare e alla fine trovano il gol del pari con una spettacolare punizione di Cissé.
La partita
Aquilani conferma il 3-4-2-1, lascia Pittarello in panchina e inserisce Iemmello centravanti, mentre c’è la prima da titolare per Oudin. A differenza dell’ultima gara, la manovra giallorossa è fluida, soprattutto nel palleggio, al netto di qualche errore. Inizio di gara intenso e vivace, con buone chance da ambo le parti. Due importanti sono di marca calabrese, con Oudin e Favasuli: nel primo caso il giocatore giallorosso manda fuori a pochi passi dalla porta un pallone non semplice da gestire; nel secondo Favasuli si fa respingere il tiro dal portiere. Sono le prove generali del gol: corner, Cissé colpisce col collo del piede e arriva la decisiva deviazione di Gondo nella sua porta. E’ 0-1. Il vantaggio, però, dura poco, perché la Reggiana reagisce. Sempre corner, la difesa ospite respinge, dal limite dell’area si avventa Marras, che colpisce di prima e di controbalzo e mette dentro. Bel gol dell’ex Cosenza, che non segnava da quasi due anni.
Nella ripresa l’inerzia non cambia, nonostante le prime sostituzioni (Aquilani mette dentro Cassandro e Nuamah all’intervallo). Le due squadre giocano, se la giocano, non tirano indietro la gamba e le occasioni non mancano da parte di entrambe. E il gol, quello che riaccende la sfida, arriva proprio da un subentrato: Lambourde, entrato da dieci minuti, mette dentro in spaccata, sul filo del fuorigioco. Il dubbio sulla posizione costringe il Var a un controllo, ma alla fine il gol viene convalidato. E’ finita? No. Il campionato è cominciato da poco ma se c’è una caratteristica già chiara a questa squadra è quella di non mollare mai e riuscire a reagire. Così succede anche questa volta: punizione da posizione abbastanza lontana, della battuta si incarica Cissé, che tira fuori una magia, piazzando il pallone in rete, dopo aver accarezzato il palo. E’ 2-2, subito, il Catanzaro la riprende per i capelli.
Il tabellino
Marcatori: Cisse (C) pt 30’, Marras (R) pt 36’, Lambourde (R) st 74’, Cisse (C) st 78’
Reggiana (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio (Libutti pt 12’), Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras (Bozzolan st 63’); Tavsan (Lambourde st 63’), Portanova (Charlys st 79’); Gondo (Novakovich st 79’)
A disposizione: Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Mendicino, Girma
All. Dionigi
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Di Chiara (Verrengia st 79’); Favasuli (Cassandro st 46’), Pontisso, Rispoli, D’Alessandro (Nuamah st 46’); Oudin (Liberali st 62’), Cisse; Iemmello
A disposizione: Marietta, Pandolfi, Pittarello, Petriccione, Brighenti, Buso, Seha, Buglio
All. Aquilani
Arbitro: Turrini
Assistenti: Trinchieri – Emmanuele
IV uomo: Fabbri
VAR: Giua
Ass. VAR: Piccinini
Recupero: 4′ pt, 6′ st
Angoli: Reggiana 3, Catanzaro 3
Ammoniti: Marras (R) pt 10’, Favasuli (C) pt 45+4’, Bettella (C) st 56’
Risultati Serie B, 4ª giornata
Venerdì 19 settembre
Ore 19.00
Frosinone-Südtirol 2-2
Ore 21.00
Palermo-Bari 2-0
Sabato 20 settembre
Ore 15.00
Reggiana-Catanzaro 2-2
Spezia-Juve Stabia 1-3
Venezia-Cesena 1-2
Ore 17.15
Monza-Sampdoria
Ore 19.30
Mantova-Modena
Domenica 21 settembre
Ore 15.00
Carrarese-Avellino
Ore 17.15
Pescara-Empoli
Ore 19.30
Padova-Entella
Classifica Serie B
- Palermo 10*
- Cesena 10*
- Frosinone 8*
- Modena 7
- Juve Stabia 6*
- Carrarese 5
- Reggiana 5*
- Entella 5
- Sudtirol 5*
- Venezia 5*
- Monza 4
- Avellino 4
- Empoli 4
- Catanzaro 4*
- Mantova 3
- Spezia 2*
- Pescara 1
- Padova 1
- Bari 1*
- Sampdoria 0
*una partita in più
Prossimo turno, 5ª giornata
Venerdì 26 settembre
Ore 20.30
Catanzaro-Juve Stabia
Sabato 27 settembre
Ore 15.00
Avellino-Entella
Cesena-Palermo
Mantova-Frosinone
Sudtirol-Reggiana
Venezia-Spezia
Ore 17.15
Monza-Padova
Ore 19.30
Bari-Sampdoria
Domenica 28 settembre
Ore 17.15
Modena-Pescara
Ore 19.30
Empoli-Carrarese