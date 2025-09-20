Catanzaro: un altro pareggio, ma è una squadra che non muore mai. 2-2 in casa della Reggiana con un eurogol di Cissé

Quattro su quattro. Un altro pareggio. Il Catanzaro non si schioda dal segno “X”. Anche in casa della Reggiana finisce così, 2-2, al termine di una partita spettacolare e ricca di emozioni. I giallorossi passano, poi si fanno rimontare e alla fine trovano il gol del pari con una spettacolare punizione di Cissé.

La partita

Aquilani conferma il 3-4-2-1, lascia Pittarello in panchina e inserisce Iemmello centravanti, mentre c’è la prima da titolare per Oudin. A differenza dell’ultima gara, la manovra giallorossa è fluida, soprattutto nel palleggio, al netto di qualche errore. Inizio di gara intenso e vivace, con buone chance da ambo le parti. Due importanti sono di marca calabrese, con Oudin e Favasuli: nel primo caso il giocatore giallorosso manda fuori a pochi passi dalla porta un pallone non semplice da gestire; nel secondo Favasuli si fa respingere il tiro dal portiere. Sono le prove generali del gol: corner, Cissé colpisce col collo del piede e arriva la decisiva deviazione di Gondo nella sua porta. E’ 0-1. Il vantaggio, però, dura poco, perché la Reggiana reagisce. Sempre corner, la difesa ospite respinge, dal limite dell’area si avventa Marras, che colpisce di prima e di controbalzo e mette dentro. Bel gol dell’ex Cosenza, che non segnava da quasi due anni.

Nella ripresa l’inerzia non cambia, nonostante le prime sostituzioni (Aquilani mette dentro Cassandro e Nuamah all’intervallo). Le due squadre giocano, se la giocano, non tirano indietro la gamba e le occasioni non mancano da parte di entrambe. E il gol, quello che riaccende la sfida, arriva proprio da un subentrato: Lambourde, entrato da dieci minuti, mette dentro in spaccata, sul filo del fuorigioco. Il dubbio sulla posizione costringe il Var a un controllo, ma alla fine il gol viene convalidato. E’ finita? No. Il campionato è cominciato da poco ma se c’è una caratteristica già chiara a questa squadra è quella di non mollare mai e riuscire a reagire. Così succede anche questa volta: punizione da posizione abbastanza lontana, della battuta si incarica Cissé, che tira fuori una magia, piazzando il pallone in rete, dopo aver accarezzato il palo. E’ 2-2, subito, il Catanzaro la riprende per i capelli.

Il tabellino

Marcatori: Cisse (C) pt 30’, Marras (R) pt 36’, Lambourde (R) st 74’, Cisse (C) st 78’

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio (Libutti pt 12’), Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras (Bozzolan st 63’); Tavsan (Lambourde st 63’), Portanova (Charlys st 79’); Gondo (Novakovich st 79’)

A disposizione: Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Mendicino, Girma

All. Dionigi

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Di Chiara (Verrengia st 79’); Favasuli (Cassandro st 46’), Pontisso, Rispoli, D’Alessandro (Nuamah st 46’); Oudin (Liberali st 62’), Cisse; Iemmello

A disposizione: Marietta, Pandolfi, Pittarello, Petriccione, Brighenti, Buso, Seha, Buglio

All. Aquilani

Arbitro: Turrini

Assistenti: Trinchieri – Emmanuele

IV uomo: Fabbri

VAR: Giua

Ass. VAR: Piccinini

Recupero: 4′ pt, 6′ st

Angoli: Reggiana 3, Catanzaro 3

Ammoniti: Marras (R) pt 10’, Favasuli (C) pt 45+4’, Bettella (C) st 56’

Risultati Serie B, 4ª giornata

Venerdì 19 settembre

Ore 19.00

Frosinone-Südtirol 2-2

Ore 21.00

Palermo-Bari 2-0

Sabato 20 settembre

Ore 15.00

Reggiana-Catanzaro 2-2

Spezia-Juve Stabia 1-3

Venezia-Cesena 1-2

Ore 17.15

Monza-Sampdoria

Ore 19.30

Mantova-Modena

Domenica 21 settembre

Ore 15.00

Carrarese-Avellino

Ore 17.15

Pescara-Empoli

Ore 19.30

Padova-Entella

Classifica Serie B

Palermo 10* Cesena 10* Frosinone 8* Modena 7 Juve Stabia 6* Carrarese 5 Reggiana 5* Entella 5 Sudtirol 5* Venezia 5* Monza 4 Avellino 4 Empoli 4 Catanzaro 4* Mantova 3 Spezia 2* Pescara 1 Padova 1 Bari 1* Sampdoria 0

*una partita in più

Prossimo turno, 5ª giornata

Venerdì 26 settembre

Ore 20.30

Catanzaro-Juve Stabia

Sabato 27 settembre

Ore 15.00

Avellino-Entella

Cesena-Palermo

Mantova-Frosinone

Sudtirol-Reggiana

Venezia-Spezia

Ore 17.15

Monza-Padova

Ore 19.30

Bari-Sampdoria

Domenica 28 settembre

Ore 17.15

Modena-Pescara

Ore 19.30

Empoli-Carrarese