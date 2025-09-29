Catanzaro, Tridico incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia

Il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, Pasquale Tridico, ha incontrato oggi gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in un confronto aperto su lavoro, diritto allo studio, sanità e futuro della Calabria. “Ho ascoltato la voce di tanti ragazzi e ragazze – ha dichiarato – e la loro richiesta è chiara: avere finalmente opportunità reali per restare nella propria terra. Da qui nasce la mia proposta di creare Officina Giovani, un grande appuntamento regionale che darà avvio a un processo di ascolto costante delle nuove generazioni. Non sarà una passerella, ma uno spazio concreto dove i giovani potranno portare idee e progetti da tradurre in iniziative della Regione”.

Tridico ha sottolineato come i problemi sollevati dagli studenti confermino la necessità di mettere al centro le nuove generazioni. “La Calabria deve ripartire da qui: dal coraggio, dalla creatività e dalle competenze dei suoi giovani. Solo così restare diventa una scelta possibile”, conclude Tridico.