Catanzaro, sospese agevolazioni trasporti pubblici per le Forze Armate. Brutto: “pronto a confronto con sindacati”

Angelo Brutto (FdI) pronto a confronto con USIM dopo la sospensione delle agevolazioni destinate alle Forze Armate per il trasporti pubblici

Angelo Brutto FdI

La sospensione delle agevolazioni sui trasporti pubblici locali per le Forze Armate e le Forze dell’Ordine lascia migliaia di lavoratori in difficoltà, tra spese aggiuntive e disagi logistici quotidiani. In questo scenario, Angelo Brutto, capolista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione nord, si dichiara pronto a intervenire e a confrontarsi con USIM – Unione Sindacale Italiana Marina per trovare soluzioni concrete.

Sarò disponibile al dialogo con il sindacato per garantire chiarezza, continuità e il rispetto dei diritti dei lavoratori. – afferma Angelo Brutto – Chi serve lo Stato ogni giorno non può trovarsi ad affrontare difficoltà economiche e organizzative per colpa di ritardi o carenze nei fondi“.

La misura sospesa, prevista dalla legge regionale n. 35/2015 e modificata dalla legge regionale n. 8/2023, una tariffa agevolata dei biglietti per Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Esercito e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. La sua sospensione ha costretto molti lavoratori a fare i conti con spese impreviste per raggiungere le proprie sedi di servizio.

Angelo Brutto ribadisce la propria intenzione di lavorare in prima linea con USIM e tutti gli altri sindacati di categoria per trovare una soluzione sostenibile per far si che l’agevolazione torni a essere pienamente operativa. “È fondamentale – continua – che la Regione sostenga chi svolge un servizio essenziale per la comunità e che il diritto all’agevolazione sia effettivamente riconosciuto“.

Conclude Angelo Brutto: “il confronto con il sindacato sarà prezioso per trovare soluzioni condivise, sostenibili e concrete“.

