Catanzaro, si torna in notturna: contro la Juve Stabia di venerdì sera. Attiva la prevendita: info e prezzi

Dopo quattro pari in quattro gare, l’ultimo spettacolare a Reggio Emilia con una splendida doppietta di Cissé, il Catanzaro torna a giocare in notturna e lo fa in occasione dell’anticipo di venerdì contro la Juve Stabia. Per l’occasione, il club comunica l’apertura della prevendita e informa che “al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita a ciò abilitati e/o in modalità “Web Home Ticket” dal sito TICKETONE.IT.

La vendita dei tagliandi sarà attiva, secondo le modalità operative sotto riportate, con apertura acquisto on line e prevendite esterne a partire da oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 15:00

On line: https://uscatanzaro1929.ticketone.it

Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

Botteghino: – mer. 24/09 (15–18) – gio. 25/09 (10:18) – ven. 26/09 (12:00 – inizio gara)”.

I prezzi

Curva Est Ospiti​​: € 17,50

Curva Ovest M.C.​​: € 17,50 Intero ​– € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior​

Distinti: ​​€ 29,00 Intero ​– € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: ​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: ​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: ​​€ 60,00 Intero ​– € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014

Persone con disabilità:

Dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 22 settembre 2025, attraverso la compilazione degli appositi moduli che saranno pubblicati sulla pagina ufficiale all’indirizzo www.uscatanzaro1929.com, partirà anche l’accreditamento per le persone con disabilità che hanno già provveduto ad adempiere a quanto richiesto nella fase di pre-accreditamento e che hanno ricevuto da Ticketone il codice di “stampa biglietto”.

Settore ospiti:

In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa ai residenti nella provincia di Napoli. I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno quindi comunicati successivamente.