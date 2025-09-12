Catanzaro, pubblicati gli elenchi degli scrutatori per le elezioni regionali

La Commissione elettorale del comune di Catanzaro comunale ha proceduto alla nomina dei 380 scrutatori effettivi e dei 50 supplenti che saranno impegnati nei seggi in occasione delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi. Gli elenchi, consultabili all’indirizzo https://www.comune.catanzaro.it/bando/elenchi-scrutatori-per-le-elezioni-regionali-del-5-e-6-ottobre-2025/, sono stati predisposti da parte dell’organismo, presieduto dall’Assessore delegato dal Sindaco Luisa Lacava, affiancata dai consiglieri comunali componenti Antonio Barberio, Igea Caviano, Alessandra Lobello e dalla segretaria generale Vincenzina Sica. Palazzo De Nobili ricorda a tutti gli iscritti nelle apposite liste che l’espletamento delle funzioni di scrutatore è un obbligo di legge la cui violazione è soggetta a sanzione.

L’eventuale rinuncia per “grave impedimento” deve essere obbligatoriamente comunicata, con nota scritta, all’Ufficio Elettorale entro 48 ore dalla notifica della nomina.