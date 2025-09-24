Catanzaro, presentati gli Ufficiali neo giunti al Comando Provinciale dei Carabinieri

Si è svolta oggi la presentazione degli Ufficiali neo giunti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro. Di seguito i nomi degli Ufficiali e i ruoli degli stessi. Il Capitano Gianluca Girardo, 30 anni, proviene dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena. Laureatosi in Giurisprudenza nel 2021, ha ricoperto incarichi sia sul territorio nazionale sia all’estero, nel continente africano. Infatti, in seguito ad una prima esperienza nella Divisione Unità Mobili dell’Arma dei Carabinieri, l’Ufficiale ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della città di Salerno. Dal 9 settembre è Comandante della Compagnia Carabinieri di Soverato (CZ).

Il Capitano Giovanni Spadoni

Il Capitano Giovanni Spadoni, 34 anni, sposato, originario di Pistoia, proviene dai corsi regolari dell’Accademia di Modena. Laureatosi in Giurisprudenza e in Scienze Giuridiche della Sicurezza, con un Master di secondo livello in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, ha in precedenza svolto l’incarico biennale di Comandante di Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa e successivamente della 2^ Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Napoli, occupandosi prevalentemente di contrasto ai reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione. Dal 10 settembre è Comandante della Compagnia di Sellia Marina (CZ).

Il Maggiore Carlo Alberto Sganzerla

Il Maggiore Carlo Alberto Sganzerla, 35 anni, originario della provincia di Mantova, proviene dai corsi regolare dell’Accademia Militare di Modena. Dopo la frequentazione del corso presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ove ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ha ricoperto incarichi prettamente territoriali. Inizialmente impiegato presso il 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo, è stato poi assegnato al Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Bagheria, nella periferia palermitana. Nel 2017 il primo Comando Compagnia a Rossano, nel cosentino, ove ha operato sino all’ottobre del 2021, per poi essere trasferito a medesimo incarico presso la Compagnia di Genova Sampierdarena. Dal 9 settembre scorso ha assunto il Comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro.