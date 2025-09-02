Catanzaro, Petriccione ringrazia dopo il rinnovo: “le scelte di pancia e di cuore sono sempre le più belle”

StrettoWeb

“Con questo post ci tenevo a dire semplicemente un grazie. Grazie perché due settimane fa ho rinnovato il mio legame con il Catanzaro grazie alla fiducia datami da tutta società e staff. E’ bello per un giocatore vivere e continuare un percorso che da gennaio 2024 mi ha subito unito, come sempre ho detto, non solo a questi colori ma anche nella vita quotidiana permettendo a me e alla mia famiglia di stare bene. Quando firmi un contratto, in quel contratto c’è anche questo oltre al lavoro e, due settimane fa, ho capito ancor di più che le scelte di pancia e di cuore sono sempre le più belle. Quindi, grazie anche a tutti voi, per questo”.

Così, sui social, Jacopo Petriccione ringrazia il Catanzaro per il rinnovo di contratto, firmato di recente ma ufficializzato soltanto ieri. Il centrocampista ci tiene a ribadire quanto si sia trovato bene in città, con la famiglia, enfatizzando quindi una scelta che va anche oltre il rettangolo verde.