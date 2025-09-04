Catanzaro, Pandolfi si presenta: “trasferimento velocissimo, in due ore avevamo trovato l’accordo”

StrettoWeb

Luca Pandolfi si presenta a città e tifosi del Catanzaro, a qualche giorno dal suo trasferimento ufficiale in giallorosso. “Il trasferimento è stato velocissimo, il direttore mi ha chiamato e in due ore avevamo già l’accordo, finalizzando il trasferimento il mattino dopo” ha detto ai canali ufficiali. “Il Cittadella? Per me è stato importantissimo, perché mi ha espresso di esprimermi in questa categoria, facendomi notare da tutti. Sarà una tappa che porterò sempre nel cuore. Il Catanzaro da avversario? Mi ha sempre affascinato come piazza e squadra, con Vivarini e Caserta hanno fatto molto bene. Era una piazza da prendere in considerazione”.

Sulle sue caratteristiche, afferma: “sono un giocatore a cui piace svariare, ma in questi anni a Cittadella ho fatto la punta e ho giocato anche in coppia. Non ho una preferenza. Se ho parlato con Aquilani? Sì, mi ha fatto una grande impressione, motivato e non vedo l’ora di essere allenato. Dei nuovi compagni conosco Pittarello e Iemmello, abbiamo giocato insieme” ha aggiunto.