Catanzaro, Oudin si presenta: “amo il bel gioco e la tecnica. Aquilani e Polito mi hanno convinto”

E’ ancora tempo di presentazioni, in casa Catanzaro, a qualche giorno dalla chiusura del calciomercato. I colpi grossi, la società giallorossa se li è riservati per gli ultimi giorni e le ultime ore. Tra questi c’è Remi Oudin, francese ex Bordeaux, Lecce e Sampdoria. Ai canali ufficiali, il giocatore si è così espresso: “mi è piaciuto il colloquio con mister e DS, che non mi ha fatto esitare a venire qui. Spero di portare tutte le mie qualità ed essere decisivo per la squadra, spero di fare il meglio possibile. Amo molto il bel gioco, la tecnica, uso molto il piede sinistro. Quello di Catanzaro è un pubblico caloroso e che spinge molto, spero possa essere anche quest’anno. Il campionato italiano? E’ diverso da quello francese, sono in Italia da 3 anni e mi piace molto”.