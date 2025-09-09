Catanzaro, Noto a tutto campo: obiettivi, calciomercato, sogni, centro sportivo. Parla il presidente: “vi dico tutto”

Ha parlato di tante cose, Floriano Noto. Dopo due giornate di campionato (e due pari), dopo la sosta, a calciomercato chiuso, il presidente del Catanzaro ha detto la sua. Sempre con il profilo basso, ma con la barra della concentrazione, degli obiettivi (e dei sogni) alzata. Dal tuffo al passato, con il suo pensiero sulla scorsa stagione, al presente: “abbiamo voluto sterzare rispetto al passato, costruendo una base di valore, sia dal punto di vista tecnico che patrimoniale. Alcuni troveranno più spazio di altri, ma se sono qui è perché crediamo in tutti loro. Seha ad esempio è un talento su cui abbiamo investito con convinzione, chiudendo un contatto quadriennale, siamo certi che ci ritroveremo un calciatore di valore”.

“Intanto la salvezza, ma sogniamo…”

Non può mancare la domanda sull‘obiettivo: Noto cita la salvezza, ma forse questa volta si sbilancia e lo fa con più convinzione, al terzo anno di B: “la salvezza è la prima meta da guardare, ma devo anche riconoscere che non ci accontentiamo. Le ultime due stagioni ci hanno visto tra le protagoniste, l’intenzione è quella di ripeterci. La rosa può giocarsela con chiunque, io ci credo. Senza mai citare quella parola per scaramanzia, noi siamo una società che ha obiettivi ed ambizioni importanti. Il fatto che vogliamo evitare di fare il passo più lungo della gamba non significa che non sogniamo. La nostra prima missione è garantire solidità al club. Quando sarà arrivato il momento in cui crediamo di poter puntare con tutte le carte in regola al nostro massimo, non lasceremo nulla di intentato”.

“Avremo un centro sportivo d’avanguardia”

Ma gli obiettivi non sono solo quelli di campo, perché ci sono anche quelli legati al centro sportivo. “Lo sapete tutti che è un nostro obiettivo. Rispetto a qualche mese fa abbiamo mosso qualche significativo passo in avanti. Da qui a qualche mese faremo i passi ufficiali ed entro due anni il Catanzaro avrà il suo centro sportivo. Avremo un centro all’avanguardia dotato di ogni comfort di cui godranno dalla prima squadra alle squadre del settore giovanile”.

“Qualcuno ci accusa di non fare colpi pesanti, ma sbaglia”

Parentesi anche sul calciomercato: “qualcuno ci accusa di non fare colpi pesanti, ma sbaglia. Il calciomercato ha diverse dinamiche, dalle possibilità e ai budget al fatto che alcune trattative si protraggono fino al rush finale. Quando sarà il momento ci concederemo qualche lusso in più sul calciomercato”.