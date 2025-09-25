Catanzaro-Juve Stabia: le disposizioni su parcheggi, traffico e viabilità in occasione del match di domani sera

L’Amministrazione Comunale ricorda che “per la partita di venerdì 26 settembre 2025 tra Catanzaro e Juve Stabia – in programma alle ore 20.30 – sarà attiva la “Zona Giallorossa”, il piano del traffico e la possibilità di fruire dei parcheggi e trasporti pubblici per raggiungere lo Stadio Ceravolo. Saranno fruibili le due grandi aree parcheggio: Area Mercatale nel quartiere Mater Domini e il parcheggio “Musofalo”, con capolinea in via Schiavi. Le navette avvieranno il trasporto alle ore 18.00″.

“Per il parcheggio nell’Area Mercatale i posti disponibili saranno 300. L’Amc curerà il servizio di trasporto andata/ritorno al costo di euro 2.00€ a persona. Disponibile il servizio ordinario di trasporto dall’Area Teti, che seguirà il costo della tariffa dell’Amc. Per il Musofalo, solito parcheggio e servizio navetta con tariffa ordinaria fino alla zona a ridosso dello stadio. Disponibile anche il parcheggio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Renato Dulbecco in via Cortese. Al termine dell’incontro, dal punto di raccolta in via Schiavi sarà garantito il rientro ai parcheggi facilitando così il deflusso di auto e pedoni”.

Inoltre, la Polizia locale informa che “dalle ore 17.30 sarà previsto il divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti strade: Area incrocio Viale Pio X – Via Giovanni XXIII; Via Giovanni XXIII; Via Madonna Dei Cieli (tratto da Coni a Telecom); Area incrocio Via Madonna Dei Cieli – Via Monsignor Fiorentini; Via Monsignor Fiorentini; Piazzale Campo Scuola; Via Paglia (tratto da Cimitero a Stadio); Via Mottola D’amato (tratto iniziale per 100 metri); Via Schiavi. Il cimitero di via Paglia chiuderà alle ore 17.00”. Con queste misure, l’Amministrazione comunale “si prepara a garantire la sicurezza e la comodità di tutti i partecipanti a questo incontro calcistico”.