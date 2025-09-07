Catanzaro, incidente su viale Magna Graecia: Ford Fiesta contro auto in sosta

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è impegnata su viale Magna Graecia, zona sud di Catanzaro, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture: una Ford Fiesta in transito e una berlina Chevrolet regolarmente parcheggiata. A bordo della Ford Fiesta si trovava il solo conducente, che ha riportato ferite lievi. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. Sul posto si registrano disagi alla viabilità, con la chiusura temporanea di una corsia di viale Magna Graecia sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto Suem118 e polizia locale.