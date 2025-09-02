Catanzaro, Di Francesco si presenta: “vi dico com’è nata l’idea di venire qui”

StrettoWeb

Federico Di Francesco è uno dei colpi importanti degli ultimi giorni del calciomercato del Catanzaro. Proveniente dal Palermo, ha un passato di un certo livello tra Serie A e B e dopo la sosta è pronto a contribuire alla causa giallorossa. Oggi, ai canali ufficiali, il giocatore si è presentato alla città: “vivo questa sfida con entusiasmo, come ho sempre fatto. Com’è nata l’idea del trasferimento? Negli ultimi 15 giorni di mercato, si era palesata l’opportunità di venire qua e la situazione a Palermo era cambiata nell’ultimo periodo. Penso che sia la scelta più giusta della mia carriera, anche perché c’è un gruppo sano e con giovani di qualità”.

La chiacchierata con Aquilani e Polito

“Mi hanno parlato sempre di una realtà sana, sono venuto a giocare a Catanzaro e ho visto un ambiente caldo, di squadra e città, grande voglia di sport e calcio. La squadra viene da due anni importanti e poi ho un grande amico come Leonardo Mancuso che me ne ha sempre parlato bene” ha aggiunto Di Francesco. “Ho parlato con mister Aquilani, mi ha fatto un’ottima impressione, così come con il ds Polito, persone serie e ambiziose. Dei compagni conosco tanto D’Alessandro, Pompetti che è di Pescara come me e giocavamo a calcio-tennis in estate. Poi ho incontrato tanti altri come avversari” ha concluso.