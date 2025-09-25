Catanzaro, buone notizie dall’infermeria: l’annuncio di Aquilani

“La vittoria ti può dare quella scia emotiva che nasconde qualche piccolo problemino, ma non deve diventare l’ossessione di voler fare una partita disordinata. Ho visto dei progressi nella gara con la Reggiana rispetto a quella precedente, quindi ci portiamo dentro un miglioramento. Dobbiamo essere una squadra che aumenta di quel centimetro in tutto quello che fa”. Così, alla vigilia di Catanzaro-Juve Stabia (fischio d’inizio domani sera alle ore 20.30), il tecnico giallorosso Aquilani.

“Giochiamo in casa, per noi deve essere un punto di forza. Abbiamo uno stadio che ci spinge, secondo me dobbiamo migliorare il fatto che dobbiamo trascinarli un po’ di più. Trascinarli con l’energia, trascinarli con la postura del corpo, trascinarli con qualche azione anche sporca e alzare un po’ il rumore, alzare i giri del motore. Non abbiamo fatto due partite dove li abbiamo caricati per trascinarci in maniera violenta”. Buone notizie dall’infermeria: “Pandolfi e Di Francesco stanno sicuramente meglio, vengono con noi. Toccando ferro, l’unico indisponibile adesso è Frosinini”.