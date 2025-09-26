Catanzaro, Aquilani: “approccio sbagliato, è anche colpa mia. Ma poi…”

“Peccato perché nella ripresa abbiamo dominato, siamo riusciti a rimontarla e per un niente non siamo riusciti a vincerla. Approccio sbagliato, sicuramente, ma in svantaggio ci siamo trovati con due soli tiri dove la Juve Stabia pur mantenendo bene la posizione in campo in porta ha tirato soltanto due volte. Cinici loro e noi con qualcosa da rivedere”. Così, mister Aquilani, commenta il pari del suo Catanzaro contro la Juve Stabia.

L’allenatore ammette: “se abbiamo disputato un primo tempo in cui siamo stati inguardabili probabilmente ho sbagliato io nell’undici iniziale. Non ho la presunzione di dire di essere perfetto, è evidente che il campo mi ha dato un riscontro diverso da quello che ho visto in settimana negli allenamenti. Da ogni situazione c’è da imparare, questa è una di quelle”, ha aggiunto.