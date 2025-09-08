Catanzaro alla ricerca della prima vittoria: si torna al “Ceravolo”, le info della prevendita per il match con la Carrarese

Dopo due pari, il Catanzaro è alla ricerca della prima vittoria. E la vuole ottenere al “Ceravolo”. Sabato pomeriggio la squadra di Aquilani torna a casa, per sfidare la Carrarese. Calcio d’inizio alle ore 15. In una nota ufficiale, il club annuncia tutte le info per la prevendita, che è attiva. “La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita a ciò abilitati e/o in modalità “Web Home Ticket” dal sito TICKETONE.IT”.
“La vendita dei tagliandi è attiva, secondo le modalità operative sotto riportate:
- On line: https://uscatanzaro1929.ticketone.it
- Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale
- Botteghino: – gio.11/09 (15–18) – ven. 12/09 (10:18) – sab. 13/09 (10:00 – inizio gara)”.
I prezzi
Questi i prezzi:
- Curva Est Ospiti: € 17,50
- Curva Ovest M.C.: € 17,50 Intero – € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior
- Distinti: € 29,00 Intero – € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior
- Tribuna Lat. Ovest: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior
- Tribuna Lat. Est: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior
- Tribuna Cen. Sup.\Inf.: € 60,00 Intero – € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior
Ridotto generico:
Over 65 – Ragazzi – Donne
Ridotto Junior:
nati dopo 01/01/2014
Info per persone con disabilità e tifosi ospiti
“Le persone con disabilità che hanno completato il pre-accreditamento, ricevendo parere positivo, potranno effettuare l’accreditamento per assistere alla gara attraverso una procedura on line che sarà attiva da mercoledì 10 settembre alle ore 9:30.
In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa ai residenti nella provincia di Massa Carrara. I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno quindi comunicati successivamente”.