Catanzaro alla ricerca della prima vittoria: si torna al “Ceravolo”, le info della prevendita per il match con la Carrarese

Dopo due pari, il Catanzaro è alla ricerca della prima vittoria. E la vuole ottenere al “Ceravolo”. Sabato pomeriggio la squadra di Aquilani torna a casa, per sfidare la Carrarese. Calcio d’inizio alle ore 15. In una nota ufficiale, il club annuncia tutte le info per la prevendita, che è attiva. “La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita a ciò abilitati e/o in modalità “Web Home Ticket” dal sito TICKETONE.IT”.

“La vendita dei tagliandi è attiva, secondo le modalità operative sotto riportate:

On line: https://uscatanzaro1929.ticketone.it

Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

Botteghino: – gio.11/09 (15–18) – ven. 12/09 (10:18) – sab. 13/09 (10:00 – inizio gara)”.

I prezzi

Questi i prezzi:

Curva Est Ospiti​​: € 17,50

Curva Ovest M.C.​​: € 17,50 Intero ​– € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior​

Distinti: ​​€ 29,00 Intero ​– € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: ​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: ​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: ​​€ 60,00 Intero ​– € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014

Info per persone con disabilità e tifosi ospiti

“Le persone con disabilità che hanno completato il pre-accreditamento, ricevendo parere positivo, potranno effettuare l’accreditamento per assistere alla gara attraverso una procedura on line che sarà attiva da mercoledì 10 settembre alle ore 9:30.

In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa ai residenti nella provincia di Massa Carrara. I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno quindi comunicati successivamente”.