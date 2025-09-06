Catanzaro, 44enne arrestato per incendio doloso di un immobile disabitato

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di San Pietro a Maida hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 44enne del luogo già conosciuto alle forze dell’ordine. Il provvedimento eseguito, promana da attività di indagine scaturite da un danneggiamento a seguito di incendio di un immobile disabitato, avvenuto a San Pietro a Maida nel mese di gennaio u.s.

Le indagini prontamente eseguite da personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Girifalco e della Stazione di San Pietro a Maida coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, hanno permesso di identificare l’odierno arrestato quale autore materiale del fatto reato. Il soggetto, terminate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Catanzaro Siano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.