Catania, Toscano sul Monopoli e non solo: dalla convivenza tra Forte e Caturano al mercato, “sono contento ma…”

Domani (ore 20.30) il Catania torna al Massimino, per la terza di campionato, la seconda in casa: di fronte c’è un ostico Monopoli. Della gara ha parlato in conferenza il mister Mimmo Toscano. “Preoccupazioni non devono essercene, serve solo la consapevolezza che l’avversario sarà insidioso, come tutte. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, studiando bene cosa la partita potrà offrire, la strategia da adottare e magari cambiare in base all’andamento della gara, fare le cose per bene. Questo è un campionato di costanza, nel senso di miglioramento costante nelle prestazioni e nei risultati”.

“Il Monopoli ha un impianto di gioco già collaudato, con lo stesso allenatore dell’anno scorso, con dei giovani interessanti, ha fatto due buone gare e viene da un ottimo campionato. Le insidie ci sono tutte, ma la squadra è carica e concentrata. Non sono d’accordo sul fatto che si sia indebolita davanti, perché ha perso elementi importanti ma ne ha inseriti altri di altrettanta pericolosità. Sugli esterni poi hanno inserito freschezza e velocità”.

Il giudizio sul calciomercato

“Se sono contento del mercato? Beh, contento, è normale che c’eravamo prefissati delle cose e non tutto si è concretizzato, ma perché il mercato è figlio di tante situazioni, di opportunità, di momenti. Ci eravamo anche detti che si doveva fare qualcosa tanto per farla, non aveva senso. Ma abbiamo costruito un gruppo omogeneo e livellato, che sta bene insieme. Poi il campionato dirà se si poteva fare meglio o no. Sono contento, soprattutto nella scelta degli uomini abbiamo cercato di sbagliare il meno possibile”.

“La più competitiva sulla carta? Il campionato è iniziato oggi, tutte vogliono vincere, piazze come Catania partono per essere protagoniste e noi vogliamo essere protagonisti. E’ presto oggi per dire chi potrà essere la pretendente. Tutti parlano di tre squadre, per me ce ne sono sei”.

Caturano e la convivenza con Forte

Su Caturano. “Ha grande voglia di dimostrare il suo valore e quello che sa fare, ma non deve dimostrare niente. Si è messo a disposizione della squadra e dei compagni, io già lo conoscevo. Per un suo eventuale impiego aspettiamo domani, abbiamo altre 24 ore. La convivenza tra lui è Forte? Quando hai calciatori forti, non hai problemi a metterli insieme. Ovviamente devi trovare il feeling giusto, il modo di stare in campo”.

Toscano: “vi dico perché sono più sereno”

“Nella passata stagione c’erano tante problematiche da risolvere. Ora vedo una squadra che sta bene insieme, che è convinta, che vuole migliorare. Poi c’è unità di intenti nel club, che coinvolge. Per questo sono più tranquillo e sereno. Ovviamente i risultati sono figli di tante cose”. Così il tecnico ha risposto a chi gli ha detto di vederlo più sereno quest’anno, rispetto alla scorsa stagione.

La presentazione al palazzo del Comune

Sulla presentazione di ieri al palazzo del Comune. “Ieri è stata una bellissima giornata, l’anno scorso non è stato possibile farla. Mi è piaciuto molto il sindaco, ha fatto una lezione di sport e sociale bella, dicendo che tutti insieme si può arrivare al risultato e da soli si fa ben poco. Io sono del sud e so bene che il calcio è un veicolo importante, che la squadra ha bisogno della città” ha aggiunto l’allenatore.