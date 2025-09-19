Catania, Toscano da Cosenza al Sorrento: “non è tutto nero”. E quelle voci su litigi coi giocatori: “questa non la sapevo…”

Mister Mimmo Toscano ha parlato questa mattina in conferenza stampa, alla vigilia di Catania-Sorrento di domani pomeriggio (alle ore 17.30). Il tecnico è tornato sul match di Cosenza, sulle insidie che può nascondere quello di domani al “Massimino” e sui tanti infortunati.

Avete pensato di sostituire Martic, visto l’infortunio importante, con qualche reintegro in rosa?

“Al momento non abbiamo pensato di sostituire Martic con altre soluzioni”.

Ha avuto fastidio per la sconfitta a Cosenza?

“Non ho fastidio, è normale però ci sia stata amarezza da parte nostra. Tutta la squadra è stata al di sotto delle gare precedenti. Abbiamo trovato una squadra che voleva vincere più di noi. Poi la partita si poteva riprendere ma è stato commesso un errore sul terzo gol. Nel risultato, è stata una partita non bella. Dopo un’analisi serena e tranquilla, ho fatto capire ai ragazzi che non tutto è fatto male quando si perde così come non tutto è fatto bene quando si vince. Prima non era tutto perfetto e oggi non è tutto nero, ci vuole equilibrio e analisi oggettive e non soggettive, quando siamo tra di noi. Ho trovato un gruppo intelligente e ci siamo proiettati al match di domani”.

Di Tacchio può essere della partita domani?

“Ci saranno dei cambiamenti, Di Tacchio può essere della partita. A Cosenza chiunque è entrato ha fatto bene”.

La partita di domani? Che insidie nasconde il Sorrento?

“E’ una gara come tutte le altre di questo girone. E’ una squadra spensierata, a cui piace giocare, porta tanti uomini – come il Monopoli – sopra la linea della palla e tante rotazioni in mezzo al campo. Sarà una partita di lucidità, pazienza e impatto iniziale sull’atteggiamento”.

Che è successo negli spogliatoi? Perché è stato ritardato l’ingresso? E’ il motivo per cui la società ha preso una multa.

“Non so cosa è successo, noi eravamo già negli spogliatoi. Non mi sembra sia stato un ritardo nostro”.

Che tipo di infortuni hanno Caturano e Rolfini?

“Due problemi muscolari”.

E le voci che circolano sul litigio con Caturano?

“Questa non la sapevo (ride, ndr). Con Aloi non potrei litigare, è di Reggio Calabria come me”.