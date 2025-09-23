“Catania Smart”: la città del futuro tra digitale, sostenibilità e inclusione

Immaginare insieme la città del futuro: più digitale, sostenibile e inclusiva. Questi gli obiettivi dell’evento promosso da Fondazione Italia Digitale e INWIT, che ha messo al centro le sfide dell’innovazione. Presso il Palazzo della Cultura del capoluogo siciliano, tanti interventi di esperti e istituzioni con il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’Assessore con delega alla Digitalizzazione Viviana Lombardo, il direttore del Comitato scientifico di FID Livio Gigliuto, il Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT Michelangelo Suigo.

Francesco Di Costanzo (Presidente Fondazione Italia Digitale): “siamo felici di riprendere lo Smart City proprio da Catania: abbiamo trovato una città che vuole abbracciare l’innovazione, testimoniando che il Mezzogiorno ha energie e capacità validissime, rappresenta un grande banco di prova per quei servizi che la renderanno sempre più smart. Temi che la Fondazione Italia Digitale tornerà ad affrontare a Torino il 10 e l’11 ottobre”.

Lo stesso sindaco Enrico Trantino ha infatti raccontato che è in corso “un progetto ambizioso per realizzare una prima vettura interamente solare per car sharing a guida autonoma. Catania è un polo all’avanguardia per i semiconduttori: questo ecosistema ci consente di essere attrattivi anche verso talenti e professionalità di ritorno”.

Livio Gigliuto, Presidente Istituto Piepoli e Direttore Comitato Scientifico Fondazione Italia Digitale, ha rimarcato l’importanza della presenza universitaria in città come stimolo “ad una spinta all’innovazione digitale che arriva dal basso”.

Viviana Lombardo, Assessore Città di Catania con delega alla Digitalizzazione, ha tracciato un quadro delle attività che l’amministrazione ha messo in campo per sostenere l’innovazione digitale in città. Importante anche il ruolo dell’hub per l’innovazione Isola Catania, rappresentato dal presidente e fondatore Antonio Perdichizzi.

Michelangelo Suigo (Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT): ha affermato: “l’obiettivo di Smart City Tour Catania è rafforzare il dialogo tra istituzioni, università, imprese e cittadini, per costruire insieme un’agenda condivisa a supporto delle comunità. In Sicilia abbiamo oltre 1.900 torri e proprio a Catania, con i nostri DAS portiamo il segnale 4G e 5G degli operatori in alcune delle infrastrutture strategiche per la città dalla metropolitana, alle strutture sanitarie, università, così come in centri commerciali e hotel cittadini. Le nostre infrastrutture digitali e multi-operatore, torri e DAS (Distributed Antenna System) sono dunque indispensabili per abilitare un modello di sviluppo sostenibile, dove connettività e innovazione digitale si traducono in attenzione ai bisogni dei cittadini e del territorio, pari opportunità e minore impatto ambientale”.

Hanno inoltre partecipato: Domenico Torrisi, Amministratore Delegato Aeroporto di Catania Fontanarossa; Anna Rita D’Urso, Crédit Agricole Italia – Managing Director Le Village by Crédit Agricole Sicilia; Giacomo Bellavia, Amministratore Delegato di SCMC – Azienda Speciale Servizi Città Metropolitana di Catania; Vincenza Carchiolo, Professoressa ordinaria di Sistemi di elaborazione delle informazioni Università degli Studi di Catania; Gaetano Garufo, Responsabile commerciale AMTS – Azienda municipalizzata del trasporto pubblico locale; Antonio Perdichizzi, Presidente e Fondatore di Isola Catania. Ha moderato Luca Ciliberti, giornalista di AntennaSicilia/Telecolor