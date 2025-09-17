“Catania Smart: Costruire la Città del Futuro”: il 22 settembre l’evento al Palazzo della Cultura

Si terrà il 22 settembre a Catania, Sala Teatro – Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121 dalle 11.30 alle 13.00, l’evento “Catania Smart: Costruire la Città del Futuro“, un momento strategico di confronto e visione, dedicato a smart city e sfide dell’innovazione urbana. Con un approccio orientato al futuro e alla collaborazione, l’iniziativa promossa da Fondazione Italia Digitale e INWIT si concentrerà su come le città possano evolvere per diventare più intelligenti, sostenibili e inclusive, in risposta ai bisogni dei cittadini, delle imprese e della PA, e alle opportunità offerte dalla transizione digitale.

Attraverso una tavola rotonda che coinvolgerà il Comune di Catania, la Regione Siciliana, l’Università di Catania, le società partecipate e attori del mondo imprenditoriale e dell’innovazione, si esploreranno le prospettive concrete di trasformazione del territorio, valorizzando iniziative già in corso e promuovendo nuove sinergie.

Francesco Di Costanzo (Presidente Fondazione Italia Digitale): “siamo felici di riprendere lo Smart City tour proprio dal mezzogiorno: Catania e la Sicilia, in particolare, stanno vivendo una fase di risveglio digitale, in cui esperienze di innovazione urbana, sperimentazione tecnologica e partecipazione civica iniziano a prendere forma. In questo contesto, la città etnea può diventare un laboratorio d’avanguardia per modelli di smart city pensati su scala mediterranea, capaci di unire identità territoriale, creatività e sostenibilità“.

Michelangelo Suigo (Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT): “con lo Smart City Tour vogliamo coinvolgere i vari stakeholder del territorio nel percorso di abilitazione digitale delle principali città italiane. Grazie al nostro ecosistema di infrastrutture digitali condivise (oltre 25mila torri di telecomunicazione mobile e più di 680 sistemi di copertura multi-operatore per location indoor DAS -Distributed Antena System), soddisfiamo il fabbisogno crescente di connettività e di soluzioni smart, garantendo uno sviluppo del 5G e delle città più efficiente, lungo tutta la catena del valore. L’obiettivo di Catania Smart è rafforzare il dialogo tra istituzioni, università, imprese e cittadini, per costruire insieme un’agenda condivisa a supporto delle comunità“.

Programma

Saluti e introduzione di:

Enrico Trantino, Sindaco Comune di Catania

Livio Gigliuto, Direttore Comitato Scientifico Fondazione Italia Digitale

Tavola rotonda con:

Viviana Lombardo, Assessore Città di Catania con delega alla Digitalizzazione

Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT

Anna Rita D’Urso, Credit Agricole Italia – Managing Director Le Village by Credit Agricole Sicilia

Giacomo Bellavia, Amministratore Delegato di SCMC – Azienda Speciale Servizi Città Metropolitana di Catania

Gaetano Garufo, Responsabile commerciale AMTS – Azienda municipalizzata del trasporto pubblico locale

Antonio Perdichizzi, Presidente e Fondatore di Isola Catania

Modera: Luca Ciliberti, giornalista di Antenna Sicilia/Telecolor