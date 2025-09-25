Catania, si scaldano i motori per la 27ª edizione del Raid dell’Etna: INFO

Saranno oltre mille i chilometri che animeranno la ventisettesima edizione del Raid dell’Etna, che si conferma, ancora una volta, iniziativa di grande appeal per gli appassionati dei motori e della Sicilia. Un evento che risale al 1998 e che, negli anni, ha raccolto sempre più partecipanti, fino a diventare di livello internazionale. L’esclusività del Raid dell’Etna risiede nella capacità di coniugare il fascino delle auto d’epoca a quello delle bellezze storiche, culturali e naturali della Trinacria, con un itinerario ampio e tappe che toccheranno le province dell’Isola.

La presentazione ufficiale dell’edizione 2025 si terrà il prossimo 26 settembre, alle ore 11, nella sede dell’ARS di via Etnea 73, a Catania. Al fianco di alcune figure istituzionali, interverranno anche gli organizzatori della manifestazione, Stefano Consoli e Giovanni Spina, che illustreranno l’ampio programma.