Catania, precipita dal secondo piano di una palazzina: morta 57enne

Tragedia a Catania, dove una 57 enne è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro dopo essere precipitata da un balcone situato al secondo piano di una palazzina di Mascali. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dopo aver perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell’abitazione.

Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale Cannizzaro, dove è entrata in codice rosso e presa in carico al reparto di rianimazione, riversando in condizioni gravissime. Poche ore dopo è avvenuto il decesso.