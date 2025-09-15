Catania, l’obiettivo è dimenticare Cosenza: aperta la prevendita per il match contro il Sorrento | INFO e PREZZI

Questa mattina, alle ore 10, ha avuto inizio la “prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Sorrento, valevole per la quinta giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” sabato 20 settembre alle ore 17.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate. Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità. I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità”.

Così in una nota il Catania annuncia l’apertura della prevendita per il match di sabato. Dopo una partenza perfetta, nelle prime tre, ieri a Cosenza una battuta d’arresto shock: sconfitta per 4-1 senza attenuanti. Ora l’obiettivo è ovviamente dimenticare la pesante battuta d’arresto.

I prezzi

Di seguito, le indicazioni dettagliate con i prezzi dei biglietti inclusi diritti di prevendita: