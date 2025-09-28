Catania, l’assessore regionale Messina in visita al Palazzo Ardizzone Gioeni

Il presidente dell’Istituto per Ciechi, Ardizzone Gioeni, Carmelo Caruso ed il consiglio di amministrazione tutto, comunicano la visita dell’on. Andrea Messina, Assessore Regionale alla Funzione Pubblica presso il Palazzo Ardizzone Gioeni, a Catania. La visita del membro del governo Schifani, avverrà lunedì 29 settembre 2025, alle ore 18.

Il sopralluogo tecnico si è reso indispensabile per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione di un’ala dell’istituto, da adibire e destinare a soggetti non vedenti ed ipovedenti. Inoltre, l’assessore regionale, visiterà, in un’altra ala del Palazzo Ardizzone Gioeni, i locali e la sede, della nota società cinematografica e distributiva, CinemaSet, diretta dal Produttore Cinematografico Antonio Chiaramonte.