Catania, l’affondo di Officina Democratica al centrodestra dopo il flop in Consiglio: “è politicamente morto”

Con una nota, Officina Democratica e Circolo Territoriale Catania Centro scendono ancora una volta in campo: “Abbiamo definito il centrodestra catanese in coma irreversibile. Si sono offesi. Ci hanno accusato di aver diffuso false ricostruzioni. La maggioranza ha trovato compattezza, almeno, nella reazione contro l’opposizione, colpevole soltanto di aver mostrato la foto di gruppo, il loro.”

“Ma questa coesione è durata il battito di ciglia, si è sbriciolata poche ore dopo l’accorata autodifesa. Lunedì il centrodestra ha superato se stesso. In Consiglio comunale è al secondo punto dell’ordine del giorno la votazione, per la quinta volta, del regolamento anti evasioni. Ma evidentemente gli ostacoli che ne hanno impedito il voto nei precedenti tentativi non sono stati ancora superati. Che fare?” aggiungono

“Secondo la migliore tradizione della tragedia classica, interviene il “deus ex machina”, ha le sembianze del Sindaco Trantino: scusate Consiglieri, ma ci siamo accorti che abbiamo regolamenti sulle entrate datati, quindi ritiriamo la delibera sul regolamento anti evasione in attesa di aggiornare il quadro di riferimento. La pezza è peggiore del buco – conclude la nota – non è vero che siamo spaccati, semplicemente governiamo senza sapere cosa facciamo. Siamo stati medici pietosi, lo confessiamo: il centrodestra a Catania non è in coma irreversibile, è politicamente morto” concludono.